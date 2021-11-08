«Прекратите кормить режим, оставайтесь дома!» 8.11.2021, 12:46

1,304

Еще одно белорусское предприятие выставили на торги.

- Березовский комбинат силикатных изделий выставлен на торги. Комбинат принадлежал компании «Трайпл», которая контролируется Юрием Чижом. Начальная стоимость лота — 45,1 миллионов рублей (около 18 миллионов долларов), - пишет телеграм-канал «БОР».

С апреля 2020 года данное предприятие находится на санации, что фактически означает в современной Беларуси преднамеренное банкротство и подготовку к распродаже.

Тенденция с выставлением Белорусских предприятий на торги становится все более устойчивой. С каждым днем таких предприятий все больше и больше. Следующий этап — это выкуп этих предприятий российскими олигархами. Рабочим, как обычно, не светит ничего хорошего.

Хватит смотреть на развал нашей страны и быть в стороне. Только своими руками мы можем построить светлое будущее. Прекратите кормить режим, оставайтесь дома!

Бастуй, Беларусь!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.