Миф о сказочной Беларуси окончательно разрушен 8 Директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин

8.11.2021, 12:58

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Александр Опейкин

Затормозить процесс прямо сейчас можно только двумя способами.

Любимую не отдают — ее избивают, насилуют, продают то русскому барину, то арабскому мигранту. Беларусь сейчас находится в рабстве у 3% вооруженной хунты. Народ не в состоянии решать свою судьбу, он находится в заложниках. Последствия от происходящего сейчас в нашей стране будут катастрофическими на десятилетия. Большинство еще даже не осознает, какой необратимый механизм запущен Лукашенко и его преступным окружением. Мы все сейчас расплачиваемся нашим будущим, и, скорее всего, получим выжженную землю. Затормозить процесс прямо сейчас можно только двумя способами:

1. Бескомпромиссно жесткие санкции Запада. Полная остановка транзита, отключение от SWIFT, секторальные санкции без «дыр».

2. Национальная забастовка на фоне бушующего ковида и миграционного кризиса.

Последнее является самым простым, безопасным, а главное эффективным способом противостояния преступникам.

Директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, «Фейсбук»

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