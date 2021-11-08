Миф о сказочной Беларуси окончательно разрушен

Миф о сказочной Беларуси окончательно разрушен8
- Директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин
- 8.11.2021, 12:58
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Затормозить процесс прямо сейчас можно только двумя способами.
Любимую не отдают — ее избивают, насилуют, продают то русскому барину, то арабскому мигранту. Беларусь сейчас находится в рабстве у 3% вооруженной хунты. Народ не в состоянии решать свою судьбу, он находится в заложниках. Последствия от происходящего сейчас в нашей стране будут катастрофическими на десятилетия. Большинство еще даже не осознает, какой необратимый механизм запущен Лукашенко и его преступным окружением. Мы все сейчас расплачиваемся нашим будущим, и, скорее всего, получим выжженную землю. Затормозить процесс прямо сейчас можно только двумя способами:
1. Бескомпромиссно жесткие санкции Запада. Полная остановка транзита, отключение от SWIFT, секторальные санкции без «дыр».
2. Национальная забастовка на фоне бушующего ковида и миграционного кризиса.
Последнее является самым простым, безопасным, а главное эффективным способом противостояния преступникам.
Директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, «Фейсбук»