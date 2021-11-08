Жильцы высоток в Гродно вынуждены платить за одно и то же дважды 8.11.2021, 13:15

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Двойной удар по кошельку.

Жильцы некоторых гродненских многоэтажек считают, что необоснованно переплачивают за коммуналку. В их домах стоят специальные станции, которые поднимают воду на верхние этажи. Но расходы на электроэнергию для работы нужного оборудования ЖСПК и ТС вынуждены покрывать из членских взносов.

«Вечерний Гродно» попытался разобраться, кто же должен платить за электроэнергию, потраченную на работу энергоёмкого оборудования, необходимого для бесперебойного оказания услуги водоснабжения, — организации собственников, на чьём балансе оно находится, или водоканал, который фактически оказывает услугу водоснабжения.

Двойной удар по кошельку

Сегодня большинство новых домов проектируют и строят с повысительными насосами. Специальное оборудование качает воду на верхние этажи. Такие новостройки, как правило, находятся в районах, где давления водоканала для поднятия воды на верхние этажи недостаточно. Например, на улицах Дзержинского, Славинского, Лидской, Суворова, в Грандичах.

Сейчас расходы на электроэнергию для работы станции, ЖСПК и ТС покрывают за счёт членских взносов. Хотя это, считают председатели организаций собственников, неправильно, поскольку за одну и ту же услугу жильцы платят дважды — в тарифе за воду и через членские взносы.

— В соответствии с Инструкцией о порядке планирования и калькулирования расходов на оказание отдельных жилищно-коммунальных услуг (постановление Министерства ЖКХ от 15 апреля 2016 года № 13), затраты на электроэнергию для работы оборудования, без которого невозможно оказание услуги водоснабжения, включается в её себестоимость. Оказывает данную ЖКУ водоканал, значит, и компенсировать расходы должен он. Но поскольку повысительные насосы находятся на балансе кооперативов и товариществ, делать это предприятие не хочет: мол, ваше оборудование — разбирайтесь сами, — объясняет председатель нескольких организаций собственников Андрей Борко.

С другой стороны, в жировках есть такая жилищно-коммунальная услуга — электроэнергия для освещения вспомогательных помещений и работы оборудования, за исключением лифта. По Жилищному кодексу, оплачивают её жильцы, как участники совместного домовладения. Но в неё потраченные киловатты на работу повысительных насосов не включается, что подтверждается ответом Министерства ЖКХ на письменное обращение. И с учётом этого установлен действующий предельно допустимый тариф (сейчас он 0,0198 с 1 кв. м). Но как показывает практика, его не хватает для домов с насосными станциями. Как результат единственная возможность покрыть разницу в расходах — членские взносы.

Вместе с тем, говорят председатели домов, в Беларуси есть случаи, когда эти затраты оплачивает водоканал.

Что говорят в водоканале

Как рассказали в ГУКПП «Гродноводоканал», оплата за электроэнергию, потребленную на работу внутридомового повысительного насосного оборудования регулируется несколькими нормативно-правовыми актами.

Так, согласно статье 31 Жилищного кодекса РБ «…Возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, в многоквартирных жилых домах, осуществляется ежемесячно собственниками жилых и (или) нежилых помещений … соразмерно общей площади принадлежащих им и (или) занимаемых ими жилых и (или) нежилых помещений…». При этом под оборудованием понимаются механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, обслуживающее два и более жилых и (или) нежилых помещения.

ГУКПП «Гродноводоканал» не обеспечивает эксплуатацию жилфонда, а обслуживает только наружные сети водоснабжения, до стен дома, остальное — на балансе ЖСПК и ТС.

Более того, если насосное оборудование установлено для нужд жильцов исключительно данного дома, значит и затраты покрывать должны они. Включение этих затрат в тариф для всех абонентов и потребителей города необоснованно и идет вразрез с положениями пункта 3 Директивы Лукашенко от 4 марта 2019 года №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» по сдерживанию роста затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, на себестоимость услуг водоснабжения могут быть отнесены затраты на электроэнергию, потребляемую на работу повысительного водонапорного оборудования, установленного в границах эксплуатационной ответственности организаций, оказывающих услуги водоснабжения, а также затраты на электроэнергию, потребляемую повысительным водонапорным оборудованием, которое не было предусмотрено проектной документацией на строительство жилого дома, но установлено организацией ВКХ для обеспечения нормативного давления воды в случае изменения гидравлического режима водоснабжения жилого дома при оптимизации схемы водоснабжения населенного пункта (района, квартала жилой застройки).

Как быть?

В областном управлении ЖКХ, куда Андрей Борко обращался за разъяснением, посоветовали поставить на станцию счётчик и вместе с ним передать оборудование на баланс водоканала. Но как это сделать, если предприятие отказывается принимать?

К слову, Министерство ЖКХ и Белводоканал, судя по ответам на письменные обращения, тоже на стороне жильцов.

Оптимальный вариант, считает председатель, тариф на воду для домов с насосными станциями сделать меньше, как в случае с тарифом на электричество для домов с электроплитами, а предельный тариф на электроэнергию для освещения вспомогательных помещений и работы оборудования, за исключением лифта, наоборот, увеличить.

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