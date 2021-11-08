«На это решение повлияли власти»: Кто отказывается от гражданства России 8.11.2021, 13:50

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Около четырех тысяч человек ежегодно отказываются от российских паспортов.

Причины у этого могут быть разные: кто-то хочет получить паспорт той страны, где не признают второго гражданство, а кто-то принципиально не хочет быть гражданином России. О том, кто уже вышел из гражданства России, собирается это сделать, а также хочет, но не может – репортаж Север.Реалии.

Полина Аронсон, социолог, публицист, редактор издания "Open Democracy" живет в Германии 13 лет, этой осенью она получила немецкий паспорт. По законам страны, прежде чем стать гражданкой Германии, ей пришлось отказаться от российского паспорта. Вся процедура заняла около трех лет.

– У меня было два мотива. Один формальный: ФРГ для не-граждан ЕС не признает двойное гражданство. Чтобы стать гражданкой ФРГ, я обязана была отказаться от гражданства РФ. А мне очень не нравится иметь разное гражданство с моими детьми (они немцы). Кроме того, мне надоело не иметь возможности голосовать там, где я живу. Во-вторых, я очень рада, что у меня есть возможность сменить гражданство РФ на другое, потому что нет желания быть субъектом российского права в моем положении независимого и оппозиционного журналиста, – говорит Аронсон.

Выход по принуждению и желанию

Каждый год из российского гражданства выходят около 4 тысяч человек. По данным МИДа России, за 2020 год из гражданства вышли более 3,8 тысяч человек. Чаще всего отказываются от гражданства жители тех стран, где по закону нельзя иметь второго паспорта. В основном речь идет о проживающих в Австрии, Латвии, Литве, Туркменистане, ФРГ, Украине, Эстонии.

Иногда, впрочем, граждане России отказываются от российского паспорта, даже когда страна их постоянного проживания признает наличие двух гражданств.

В Финляндии выходить из гражданства другой страны не обязательно – с 2003 года действует закон, по которому можно иметь двойное гражданство, если это не противоречит законам другого государства. В случае с Россией противоречий нет. Однако, если у человека с двумя паспортами есть ограничения, связанные с профессией (например, военнослужащие, а также работники, имеющим доступ к гостайне), иметь второе гражданство они не могут.

Ирина живет в Финляндии уже 27 лет. Четыре года назад ее старший сын отказался от российского гражданства добровольно. Он родился в Финляндии в 1999 году, его отец – финн, но российский паспорт и у него, и у младшего брата был.

– Это было удобно – может не каждое лето, но через лето я их возила в Россию, на родину свою. С мужем было сложно, т.к. нужно было оформлять визу, но с детьми я ездила регулярно, – рассказывает Ирина.

Также со всей семьей Ирина ездила в Петербург на пароме на три дня. Для таких путешествий не надо было оформлять российскую визу, что было удобно для мужа с его финским паспортом. В одну из таких поездок произошла история, которая и повлияла на решение сына о выходе из гражданства России.

"Будет мне 18 лет, я откажусь от российского паспорта"

– На пути в Финляндию в порту муж прошел контроль без проблем, а я одна с двумя детьми осталась. И мне говорят: "А у вас с паспортом проблемы". Я говорю: "Какие?" Но мне сказали: "Не мешайте, сидите и ждите" и просто унесли паспорта. Дети начали рыдать крокодиловыми слезами, спрашивали: "Мы что, тут теперь навсегда останемся? А как же папа? А как же школа? Как наши друзья". Я их пыталась успокоить, говорила, мол, что проживем и так, что это моя родина. Ну, в общем, я вроде успокаивала, а выходило еще хуже. И так нас более двух часов промурыжили и за 15 минут до отправления корабля принесли паспорта, сказали, как ни в чем не бывало: "Езжайте", – вспоминает Ирина. – И нет, чтобы нам выводы сделать тогда, так мы на следующий год опять поехали. Муж купил путевку на свой день рождения. Туда мы проехали хорошо, а обратно опять нас несколько часов в порту продержали, но на этот раз с нами муж остался ждать. Сын старший был в шестом классе, и он тогда сказал: "Будет мне 18 лет, я откажусь от российского паспорта".

Ирина вспоминает, что в 2017 году, за несколько месяцев до 18-летия сына, ему пришли бумаги из военкомата, чтобы он выбирал войска, в которые хотел бы пойти. Тогда он окончательно решил, что не пойдет служить с российским гражданством.

– Летом ему исполнилось 18 лет, я съездила в Россию, чтобы взять справки – выписка из МВД, что он не прописан на территории России и справка из налоговой, что у него нет долгов по налогам, – говорит Ирина. – Я думаю, что та история, когда мы сидели в порту в Питере, и он пережил этот шок, сильно на него повлияла. Младшему сыну было 5 лет, ему так не отложилось, а старшему было уже 13. То есть можно сказать, что на это решение повлияли российские власти.

Под угрозой уголовки

Вадим Штепа, политический публицист, активист, редактор онлайн-издания "Регион.Эксперт", живет в Эстонии почти шесть лет. По законам страны, через три года он смог бы подать на гражданство, но не сможет, так как в Эстонии иметь два паспорта нельзя, а въехать в Россию, чтобы собрать необходимые документы он не может.

Не вижу смысла сохранять паспорт страны, которой не нужны свободные граждане

В декабре 2015 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Карелии дважды составили на Штепу административный протокол за размещение в соцсетях фотографий с нацистской символикой, по факту же – фотографий из финского военного музея и изображение орнамента XIX века на вологодской скатерти. Суд сначала его оштрафовал, а затем назначил сутки административного ареста. После этого Штепа выехал в Германию, где участвовал в семинаре Фонда Конрада Аденауэра, а оттуда – в Эстонию. Политического убежища не просил, сотрудничал с местными университетами и СМИ, а затем устроился там на работу на одно из промышленных предприятий.

Штепа критиковал Кремль за чрезмерную централизацию власти и отношение к регионам как к внутренним колониям.

– Я обдумываю план выхода из российского гражданства. Не вижу смысла сохранять паспорт страны, которой не нужны свободные граждане. А единогласным "подданным" быть не хочу. Но чтобы получить эстонское гражданство, здесь надо прожить 8 лет. Кроме того, выход из российского гражданства наверняка будет сложен из-за множества препятствий, которые создает РФ. Мне рассказывали, что они требуют получения каких-то справок, которые можно оформить только офлайн по месту регистрации в России. Но мне ехать за ними как-то не хочется – возможно, там уже против меня возбуждено уголовное дело, – говорит он.

Обычно процедура выхода из гражданства несложная. Достаточно написать заявление в представительстве МИДа РФ, а также собрать необходимые документы. Но есть и несколько важных пунктов, которые усложняют процесс. Статья 20 Закона о гражданстве прямо указывает на то, что выйти из гражданства не получится, если есть не выполненное перед Россией обязательство (например, не оплачены налоги или алименты), или человек обвиняется в уголовном преступлении, или "не имеет другого гражданства и гарантий его приобретения". И если с обязательствами перед страной более-менее понятно и решается походом в налоговую или МФЦ, то проверить наличие уголовного дела сложнее. А пункт про отсутствие гражданства другой страны формально дает повод отказывать в выходе из гражданства таким, как Штепа – то есть тем, кто не может вступить в гражданство другой страны, оставаясь гражданином России. Возникает замкнутый круг.

Как пояснила адвокат Наталия Чернова, пока человек находится в этом круге, Россия будет считать его своим гражданином – с вытекающими отсюда не только правами (например, активным избирательным правом), но и обязанностями (например, службы в армии), а главное – ответственностью (в том числе уголовной), вне зависимости от того, в какой стране живет человек.

Как выйти из гражданства России, живя в России

Выход из гражданства России – это история не только о тех, кто живет за рубежом. Бывают случаи, когда от российского паспорта отказываются те, кто постоянно проживает в России. В год таких случаев набирается около 10-20. Например, в 2018 году выход из гражданства Российской Федерации оформили 18 человек, а в 2019-м – только десять.

Наталья оформила выход из российского гражданства в 2016 году. Она живет в России последние 27 лет: переехала из Латвии с родителями, когда ей было 13 лет. На тот момент у Натальи было два гражданства и много лет это не было проблемой. Но несколько лет назад пришлось сделать выбор, так как гражданство Латвии наличие второго гражданства не предполагает.

Весь процесс оформления документов и выхода из российского гражданства у Натальи занял 14 месяцев. В отличие от тех, кто живет за границей, документы заявителя, пожелавшего отказаться от паспорта РФ, рассматривает комиссия по вопросам гражданства при президенте России. Комиссия проходит четыре раза в год, а решение о выходе из гражданства подписывает лично президент страны.

– Сейчас у меня есть ВНЖ, медицинский полис и пенсионное свидетельство в РФ. Я не могу голосовать, но всё остальное мне доступно в том же объеме, что и гражданину РФ, – рассказывает Наталья.

При этом она признается, что выбора между двумя гражданствами у нее почти не было. Отказ от паспорта Латвии был бы куда большей потерей.

– Я очень люблю Латвию и было бы большой трагедией для меня потерять возможность приезжать туда в качестве "своего". Кроме того, я хочу, чтобы моя семья имела разные возможности в выборе места проживания. Наш ребенок имеет двойное гражданство (моё и мужа) и определяться с выбором (по латвийским законам) он будет только в 24 года. И ко всему прочему, если вы вышли из гражданства РФ по собственной инициативе, вы имеете право на восстановление в гражданстве по собственной же инициативе, – отмечает Наталья.

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