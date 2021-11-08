Литва направляет войска на границу с Беларусью и Польшей 2 8.11.2021, 13:56

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иллюстрационное фото: delfi

Вильнюс готовится к провокациям.

МВД Литвы сообщает об отправке войск к границе с Беларусью и Польшей. Это связано провокациями белорусского режима. Также сегодня будет обсуждаться введение чрезвычайной ситуации на границе.

Напомним, сегодня появились видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши под конвоем белорусских силовиков. Видео были сняты недалеко от пограничного перехода Брузги.

Затем поступила информация, что белорусские силовики пропустили мигрантов на нейтральную полосу между двумя странами. По оценкам СМИ на нейтральной полосе находятся более 1000 нелегалов. Сообщается, что большинство из них — курды.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польскую границу с Беларусью охраняют 12 тысяч человек. Они приведены в боевую готовность.

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