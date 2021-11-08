Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю 2 8.11.2021, 14:07

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Фото: Charter97.org

В последующие сутки в страну начнет поступать холодный воздух северных широт.

Во вторник преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны будет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью от -5 до +1. Днем от нуля до +5. В Минске до +3, пишет БелТА.

В среду, 10 ноября, ночью температура будет колебаться от -1 по северо-западу до -9 по юго-востоку. Днем от нуля до +6, по Брестской области до +8.

В четверг ночью от -6 по юго-востоку до +3 по северо-западу, днем — +2…+8, по юго-западу до +10.

В пятницу, 12 ноября, днем +4…+10.

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