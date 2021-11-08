Где и как белорусы могут привиться «западными» вакцинами? 6 8.11.2021, 14:12

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Несколько вариантов.

"Отличная возможность хорошо отдохнуть без визы на выходные во Львове, без тестов и карантина по приезде. Теперь с нами во Львове можно пройти вакцинацию Pfizer! ", - белорусские турфирмы стали предлагать совместить отдых с возможностью привиться от коронавируса одной из вакцин, одобренных ВОЗ и Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Где и как могут вакцинироваться белорусы во время туристических поездок или самостоятельно? Об этом рассказывает dw.com.

В Беларуси "западных" вакцин нет и не ожидается

На родине белорусы могут бесплатно привиться "Спутником V" российского или местного производства, а также китайской вакциной Vero Cell от компании Sinopharm. В сентябре министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что ведутся переговоры насчет закупки Biontech/Pfizer. "Я попросил туроператоров провести соцопрос, сколько человек хотят им привиться, отсюда и будем делать выводы. Для нас важны качество, безопасность и цена вакцины", - отметил Пиневич.

Вакцинация во время турпоездки обойдется в 300 евро

Надеяться на скорое появление в Беларуси новых вакцин не приходится, поэтому некоторые туристические фирмы предлагают клиентам сделать прививку альтернативными препаратами во время путешествия в Румынию или Украину. Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, стоимость тура "Тайны Трансильвании" - 290 евро плюс 90 руб. (около 32 евро). Фирма обещает вакцинирование однокомпонентной вакциной от Johnson&Johnson. Biontech/Pfizer можно привиться в украинском Львове.

"У нас не прививочный тур, а тур выходного дня, мы просто предлагаем вакцинироваться, есть такая возможность. Сама прививка стоит 55 долларов, два укола. У нас есть договоренность с государственной клиникой, наш представитель во Львове. Выезжаем каждый четверг", - рассказал туроператор. Стоимость самого тура 85 евро, для полного курса вакцинации съездить во Львов придется дважды, обойдется это в более чем 200 евро.

Многие белорусы выезжают на прививку самостоятельно, во время частных или рабочих поездок. Так, одна из IT-компаний организовала вакцинацию сотрудников во время командировок в Киев. 75 человек из минского офиса смогли получить Biontech/Pfizer или Moderna. Также белорусы могут привиться в Польше или Литве - для иностранцев, легально находящихся на территории этих стран, это бесплатно.

Особенности вакцинации в Польше

"Насколько я знаю, в Польше есть два пути получения прививок. Первый - короткий: при наличии национальной визы можно прийти в прививочные пункты, где чаще всего делают Johnson&Johnson, потому что она одноэтапная, - рассказывает Ольга Быковская. - Есть более длинный путь, которым я пошла: ты получаешь индивидуальный номер, записываешься к врачу, он выдает направление и вносит тебя в медицинскую базу, после этого можно выбрать место и время вакцинации". Ольга прошла полный курс вакцинации. Беларусь признает европейские прививки - если со второго укола прошел месяц, не надо оставаться на самоизоляции по возвращении из заграницы.

"В Варшаве, я бы сказала, вакцинироваться можно без проблем. Мы приехали в пункт вакцинации в Центре Науки Коперника, врач уточнил, есть у меня местная регистрация, я сказала, что нет, он ответил, что и не надо", - рассказывает Ольга Харламова. По ее словам, медики понимают, что они вакцинируют не граждан и не людей с ВНЖ, а всех, кто находится на территории Польши. "Заполняется элементарная анкета о состоянии здоровья, данные врач сразу вносит в базу. Вакцинироваться можно Biontech/Pfizer или Johnson&Johnson. После прививки мне сразу отдали сертификат, с которым я въехала в Украину, никаких вопросов не возникло", - говорит собеседница.

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