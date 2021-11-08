Забастовка и новости из «вселенной чиновников» 8.11.2021, 14:15

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Они готовы делать все, лишь бы не замечать реальность вокруг себя.

В Минской области торжественно открыли дорогу в лесу, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

Этот заголовок — отдельный вид искусства, в нем прекрасно и абсурдно все. Вроде бы, можно было бы и посмеяться, но вот белорусам не до смеха, это их реальность.

Пока у нас в стране бушует коронавирус, пока в стране закрываются и выставляются на продажу предприятия в которых белорусы работали десятилетиями, пока экономика катится в пропасть, эти «чиновники» перерезают красную ленточку на открытии дороги. Прям «Я открываю мир», новый том.

Они готовы делать все, лишь бы не замечать реальность вокруг себя. Пора с этим завязывать. Чиновники — это слуги народа, а не одного полоумного синепальца! Хватит!

Остаемся дома. Мы обязаны сохранить нашу Родину для наших детей, для наших потомков. Они не поймут почему мы бездействовали, им уже будет не объяснить, что нам было трудно или страшно.

Стачке быть!

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