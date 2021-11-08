Пять фильмов с Робертом Дауни-младшим, которые стоит посмотреть 3 8.11.2021, 14:33

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Одна из картин — легендарный «Железный человек».

После того, как Роберт Дауни-младший покинул кинематографическую вселенную Marvel, он до сих пор не нашел себе проект по вкусу. На днях стало известно, что актер может появиться в кинокартине "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана. Но так как детали производственного процесса и, соответственно, кастинга, держатся в строжайшем секрете, никаких деталей никто пока не сообщал. Если Дауни будет утвержден, можно быть уверенными, что проект "Оппенгеймер" станет отличным украшением послужного списка актера. Пока же vesti.ru решил вспомнить другие знаковые фильмы и роли американца.

"Железный человек"

Этот фильм в 2008 году стал первым грандиозным успехом киновселенной Marvel и фактически перезагрузкой карьеры Роберта Дауни-младшего. За следующие годы, как бы студия ни пыталась, достичь того же уровня непосредственности и остроумия в супергеройских фильмах, сделать этого не удалось. Неудивительно, что именно Тони Старк стал самым популярным персонажем Marvel на большом экране. Дело не только в харизме Дауни-младшего – просто Старк, в отличие от своих товарищей, сделал себя сам. У него нет сверхспособностей, если таковыми не считать безупречное чувство юмора и талант гениального ученого.

"Поцелуй навылет"

События этого фильма режиссера Шэйна Блэка разворачиваются в канун Нового года. Гарри и его напарник решают ограбить магазин игрушек. Внезапно срабатывает сигнализация: одного из грабителей убивает местная жительница, а Гарри, сбегая от полиции, попадает на актерское прослушивание, которое с успехом проходит. На вечеринке звезд в Голливуде он встречает Хармони – девушку из прошлого, а еще знакомится с детективом Перри, согласившимся помочь ему с подготовкой к роли. Гарри пока еще не догадывается, но все эти встречи до добра не доведут…

"Судья"

Фильм 2014 года режиссера Дэвида Добкина "Судья" стал для Роберта Дауни-младшего важной вехой в карьере – это первый кинорелиз компании Team Downey, созданной актером и его супругой Сьюзан Дауни. "Судья" получил смешанные оценки критиков, но зрителям приглянулся. Никаких супергероев, скромный бюджет и Роберт Дауни-младший в роли успешного адвоката, возвращающегося в родной город из-за смерти матери. Партнером Дауни по площадке стал Роберт Дюваль, исполнивший второстепенную роль отца главного героя и по совместительству местного судьи. К слову, именно Дюваль был номинирован за этот фильм на "Оскар".

"Шерлок Холмс"

Удивительно, но изначально продюсеры были категорически против Роберта Дауни-младшего в роли Шерлока Холмса. Говорят, актера, которому на момент начала съемок было 43 года, посчитали слишком старым. Но звезды сошлись – и в образе культового сыщика перед зрителями предстал именно он. Причем, известно, что свою кандидатуру боссам студии Warner Bros. Дауни предложил сам, когда услышал, что началась работа над проектом. Гай Ричи снял приключенческую кинокартину, основанную на бессмертных произведениях Артура Конана Дойля, однако авторы не стремились экранизировать рассказы о легендарном сыщике, они хотели рассказать совершенно новую историю. Роберт Дауни-младший в роли Холмса зрителям понравился – фильм стал настоящим хитом, а Warner Bros., недолго думая, дала зеленый свет сиквелу. К слову, после его релиза в 2011 году поклонники вот уже 10 лет ждут третью часть, работа над которой застряла где-то на этапе написания сценария.

"Чаплин"

Первая по-настоящему большая роль Дауни считается в то же время и его самой заметной в кино. Потомок литовских евреев, Дауни даже внешне похож на Чарльза Спенсера Чаплина, а то, что он делает на экране, заставляет предположить, что более впечатляющего Чаплина на экране мы вряд ли увидим в обозримом будущем. За создание этого образа Дауни номинировали на "Золотой глобус" и "Оскар", а Британская киноакадемия, не раздумывая, просто вручила ему награду как лучшему актеру года. Позднее студия Disney выдвигала Дауни на соискание "Оскара" за роль в комиксе "Мстители: Финал" – не сложилось: актер до сих пор остается без заслуженной награды.

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