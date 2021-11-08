Андрей Шарендо: Неужели мы будем терпеть это дальше?11
- 8.11.2021, 14:49
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Нас втягивают в гибридную войну.
Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо прокомментировал провокации режима на границе с Польшей:
— На сегодня в Беларуси передали штормовое предупреждение. Ожидается сильный порывистый ветер, мокрый снег и заморозки.
И именно в этот день Лукашенко решил поднять ставки. Он собрал большую группу мигрантов, организованно подвез их из Минска под границуи под дулами автоматов, под лай овчарок конвоировал в нейтральную зону. Сейчас в пограничной зоне с белорусской стороны находится более тысячи человек, среди них сотни женщин с детьми. У них за спинами вооружены белорусские каратели с собаками. Перед ними забор из колючей проволоки и польские войска.
Это настоящая война против человечества и цивилизации, которую развязал обезумевший диктатор!
Неужели мы, белорусы, будем терпеть дальше? Мириться с тем, что нас втягивают в гибридную войну, которая может перерасти в настоящую? Время решать!