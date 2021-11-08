Андрей Шарендо: Неужели мы будем терпеть это дальше? 11 8.11.2021, 14:49

12,886

Андрей Шарендо

фото: charter97.org

Нас втягивают в гибридную войну.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо прокомментировал провокации режима на границе с Польшей:

— На сегодня в Беларуси передали штормовое предупреждение. Ожидается сильный порывистый ветер, мокрый снег и заморозки.

И именно в этот день Лукашенко решил поднять ставки. Он собрал большую группу мигрантов, организованно подвез их из Минска под границуи под дулами автоматов, под лай овчарок конвоировал в нейтральную зону. Сейчас в пограничной зоне с белорусской стороны находится более тысячи человек, среди них сотни женщин с детьми. У них за спинами вооружены белорусские каратели с собаками. Перед ними забор из колючей проволоки и польские войска.

Это настоящая война против человечества и цивилизации, которую развязал обезумевший диктатор!

Неужели мы, белорусы, будем терпеть дальше? Мириться с тем, что нас втягивают в гибридную войну, которая может перерасти в настоящую? Время решать!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».