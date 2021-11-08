Назад в СССР: Зависимость доходов россиян от государства достигла 20-летнего максимума 3 8.11.2021, 14:52

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Каждый четвертый рубль на руках у людей оказался выплатами из бюджета.

Россия продолжает движение в сторону распределительной модели экономики, где все больше и больше людей зависят от денег, выплачиваемых государством, пишет finanz.ru.

В третьем квартале 2021 года 23,1% денежных доходов российских граждан были обеспечены теми или иными выплатами из бюджета, свидетельствует статистика Росстата по источникам поступлений в структуре благосостояния населения.

Из 17,716 триллиона рублей, полученных россиянами за три месяца, 4,091 триллиона пришлось на пенсии, пособия, выплаты на детей, а также предвыборную раздачу денег, стоившую бюджету 700 млрд рублей в августе-сентябре.

Доля социальных трансфертов в доходах граждан устойчиво растет последние 13 лет, а этом году достигла максимума за все время доступной статистики (с 2000 года).

Так, в 2000 году напрямую от государства зависел каждый седьмой рубль доходов (14,1%). К 2002 года эта доля выросла до 14,9%, а затем начала снижаться на фоне роста экономики и бума предпринимательских прибылей.

В 2007 году на социальных выплаты приходилось лишь 11,9% денежных доходов населения. Но эта точка стала минимумом, от которой начался рост, удвоивший показатель к началу 2020х.

В 2012 году доля государства в доходах составляла уже 19,4% и колебалась около этой отметки до конца десятилетия. По итогам прошлого года она достигла 20,8%, а спустя три квартала побила и этот рекорд.

Государство постепенно вытесняет из доходов граждан прибыль от бизнеса и собственности - основу денежных поступлений условного среднего класса, следует из статистики.

Если в 2000 году 14,1% доходов приходилось на предпринимательскую деятельность, то к 2010-му эта доля упала до 8,8%, к 2015-му - до 6,5%, а в прошлом году на фоне пандемии обновила минимум 5,2%.

В 2021-м, несмотря на заявления властей о победе над кризисом и возвращении экономики к доковидным уровням, бизнес остался в состоянии упадка сил. Доля предпринимательских доходов выросла лишь незначительно - до 5,7% во втором квартале и 5,9% - в третьем. Для сравнения в 2019 году она колебалась между 5,7-6,1%, в 2018 составляла 5,8-6,3%, в 2017-м - 5,9-6,5%.

«С точки зрения доходов мы продолжаем дрейф в сторону СССР, когда наше благосостояние зависело преимущественно от государства, - констатирует экономист банка Центрокредит Евгений Суворов. - Подобный тренд, безусловно, способствует снижению уровня протестной активности в обществе, которое все более зависимо от власти».

Россияне теряют доходы от бизнеса по мере того, как бизнеса в стране становится все меньше. По данным FinExpertiza, за 6 месяцев 2021 года в стране закрылось 545,8 тысячи индивидуальных предприятий, что почти в два раза больше, чем в тот период год назад.

C учетом юридических лиц экономика потеряла за полгода 724 тысячи предпринимателей. Общая скорость «вымирания» бизнеса - почти 4 тысячи компаний в день - также стала рекордной за 8 лет.

И хотя огосударствление доходов соответствует запросу общества на советизацию, выплаты из бюджета не добавляют радости российским потребителям, которые обеднели на 10% после присоединения Крыма и так и не дождались ни «прорыва», ни восстановления уровня жизни.

По индексу потребительской уверенности экономика РФ входит в топ-5 антилидеров Европы (-19 пунктов). 53% граждан «негативно» оценивают изменения в экономике, 35% заявляют об ухудшении своего материального положения. При этом изменений к лучшему ждут лишь 15% и 10% соответственно, отмечет Центр конъюнктурных исследований ВШЭ.

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