Стачком «Беларуськалия» обратился к рабочим в связи с «гибридной войной» Лукашенко против соседних стран

Стачком «Беларуськалия» обратился к рабочим в связи с «гибридной войной» Лукашенко против соседних стран7
- 8.11.2021, 15:07
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Лукашистские оккупанты развязывают конфликт на границах Беларуси.
Стачком ОАО «Беларуськалий» обратился к рабочим всех предприятий страны:
- Лукашистские оккупанты, как во время Второй мировой войны, развязывают конфликт на границах Беларуси со странами ЕС.
Тысячи обманутых мигрантов с детьми гонят колонной. Их сопровождают вооруженные полицаи без опознавательных знаков с собаками на колючую проволоку. Потом, несомненно, геббельс-ТВ будет заявлено, что они сами туда пришли, организовались в колонну и пошли на прорыв границы.
Не прошло и недели после продажи нашей Родины восточному соседу, а результат не заставил себя долго ждать.
По полученной информации, в ближайшее время планируется переброска в Беларусь РЖД нескольких составов нелегальных мигрантов из Афганистана.
Преступная банда вместе со своим паханом Лукашенко вскоре и сама станет разменной монетой в политических игрищах Путина. Тут уже придется ответить за геноцид беларуского народа и все преступления перед человечеством.
Рабочий, бастуй!