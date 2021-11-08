Стачком «Беларуськалия» обратился к рабочим в связи с «гибридной войной» Лукашенко против соседних стран 7 8.11.2021, 15:07

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Лукашистские оккупанты развязывают конфликт на границах Беларуси.

Стачком ОАО «Беларуськалий» обратился к рабочим всех предприятий страны:

- Лукашистские оккупанты, как во время Второй мировой войны, развязывают конфликт на границах Беларуси со странами ЕС.

Тысячи обманутых мигрантов с детьми гонят колонной. Их сопровождают вооруженные полицаи без опознавательных знаков с собаками на колючую проволоку. Потом, несомненно, геббельс-ТВ будет заявлено, что они сами туда пришли, организовались в колонну и пошли на прорыв границы.

Не прошло и недели после продажи нашей Родины восточному соседу, а результат не заставил себя долго ждать.

По полученной информации, в ближайшее время планируется переброска в Беларусь РЖД нескольких составов нелегальных мигрантов из Афганистана.

Преступная банда вместе со своим паханом Лукашенко вскоре и сама станет разменной монетой в политических игрищах Путина. Тут уже придется ответить за геноцид беларуского народа и все преступления перед человечеством.

Рабочий, бастуй!

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