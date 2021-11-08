НАТО отреагировала на провокации белорусского режима на границе с ЕС

НАТО отреагировала на провокации белорусского режима на границе с ЕС40
- 8.11.2021, 15:12
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Минск призвали соблюдать закон.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявили, что обеспокоены эскалацией на польско-белорусской границе» и считают, что использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики недопустимо.
«Мы призываем Беларусь соблюдать международное право. Мы наблюдаем волну мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию союзников через Беларусь. НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией, которая оказывает давление на наших союзников Литву, Латвию и Польшу», — подчеркнули в НАТО.
Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг находится в тесном контакте с правительствами стран-союзников по этому вопросу.