Крупный девелопер объявил о распродаже торговых и бизнес-центров в Минске 6 8.11.2021, 15:25

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В конце сентября на основателя фирмы, владеющей центрами, завели уголовное дело.

Минская компания «Сигмаполюс» выставила на продажу полностью готовые бизнес-центры класса «B+» с отделкой Fortune и «Орлан», а также строящиеся многофункциональные комплексы на Немиге и у станции метро «Партизанская». Об этом сообщается на сайте девелопера, пишет realt.by.

Напомним, в конце сентября КГК завел уголовное дело в отношении основателя «Сигмаполюса» Виталия Синицкого. Бизнесмен тогда был задержан.

— Все комплексы реализуются напрямую собственником. Покупатель тем самым экономит на комиссии посредников и со 100-процентной гарантией получает ликвидную коммерческую недвижимость, которая будет приносить постоянный доход минимум 40−50 лет без дополнительных капитальных вложений. (…) Все объекты целиком принадлежат владельцу компании «Сигмаполюс», — говорится в сообщении.

Комплексы можно купить как по отдельности, так и все сразу. От этого зависит и их конечная стоимость. Конкретные цифры девелопер не раскрывает. Как рассказали в «Сигмаполисе», цены будут сообщаться заинтересованным покупателям.

А вот что он сообщает о каждом продаваемом объекте:

Бизнес-центр Fortune

17-этажный бизнес-центр находится на улице Притыцкого, 29 — в 100 метрах от станции метро «Спортивная». Здание площадью 12 950 кв. м введено в строй в мае 2017 года, после чего несколько лет сдавалось компании EPAM. У БЦ продуманная планировка, большие «open-space», панорамные окна и европейская отделка. Бизнес-центр не требует ремонта — можно открывать офисы на любом этаже.

Бизнес-центр Fortune обладает центральной системой вентиляции и кондиционирования, круглосуточной охраной, видеонаблюдением и доступа. Для офисных работников обустроен паркинг. Из здания есть быстрый доступ в многофункциональный комплекс «Тивали» с магазинами, кафе и развлекательными центрами.

Бизнес-центр «Орлан»

БЦ находится на улице Тиражной, 150 недалеко от площади Бангалор. Здание площадью 11 340 кв. м запущено в сентябре 2015 года, имеет панорамное остекление и встроенный паркинг.

Все помещения идут с готовой отделкой, то есть не требуют каких-либо затрат перед сдачей в аренду.

МФК на Немиге

Строящийся на Немиге многофункциональный комплекс находится в 150 метрах от станции метро «Площадь Богушевича» и в 5 минутах ходьбы от Городского вала. На площади 61 750 кв. м планируется открыть 3-этажный молл и 7-этажный бизнес-центр А-класса. Много места также выделено под развлекательные объекты и фудкорт.

Торговый центр получил «галерейную» планировку с высокими потолками и просторными площадями, соответствующими требованиям мировых фешн-брендов. Спроектирован и большой паркинг на 700 автомобилей для сотрудников и посетителей.

МФК на «Партизанской»

Многофункциональный комплекс площадью 69 380 кв. м расположен в 100 метрах от станции метро «Партизанская». Первые 4 этажа займет большой торговый центр, предусмотрены объекты развлечений, фудкорт, фитнес-зал и многозальный кинотеатр. В комплекс входит и 10-этажный бизнес-центр.

Для офисных работников и покупателей — просторный паркинг. Вход внутрь будет находиться рядом с выходом из метро и остановкой трамвая — на стыке пешеходных потоков. Комплекс станет одним из крупнейших торгово-офисных объектов Минска.

«Сигмаполюс» построила и эксплуатирует также бизнес-центры и торговые центры «Анкор», «Титан», «Волна» (полностью арендован «Варгеймингом»), «Трюм», «Тивали», и новый БЦ у парка Челюскинцев.

Кроме того, Виталий Синицкий спонсирует волейбольный клуб «Минск». А в 2014 году он передал городу ЗАГС, который «Сигмаполюс» построил в «Титане» на проспекте Дзержинского в Минске.

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