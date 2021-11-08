Что пишут польские СМИ о провокации режима Лукашенко на границе 18 8.11.2021, 17:40

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Реакция крупнейших медиа.

Сегодня появились видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши под конвоем белорусских силовиков. Видео были сняты недалеко от пограничного перехода Брузги.

Затем поступила информация, что белорусские силовики пропустили мигрантов на нейтральную полосу между двумя странами. По оценкам СМИ на нейтральной полосе находятся более 1000 нелегалов. Сообщается, что большинство из них — курды.

Польша сообщила о попытках штурма границы со стороны нелегалов.

Что пишут польские СМИ о провокации режима Лукашенко на границе? Сайт Charter97.org подготовил обзор крупнейших медиа.

TVP.INFO: Нападение на польскую границу отбито. «Ситуация взята под контроль»

TVN24: Бывший премьер-министр Польши и экс-глава Евросовета Дональд Туск призвал начать реализацию 4-й статьи НАТО о защите границ

Onet.pl: Сотни мигрантов на восточной границе Польши

Rzeczpospolita: Кризис на границе Польши и Беларуси

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