Названы лучшие продукты питания для крепких костей 2 8.11.2021, 15:59

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Один из таких продуктов — чернослив.

Регулярные физические нагрузки и правильное питание обязательно укрепят ваши кости. И вот несколько продуктов, которые особенно полезны в этом вопросе, пишет healthinfo.ua.

Грейпфрут. Богатый источник витамина С, предотвращающий потерю минеральной плотности костей. В одном грейпфруте около 88 мг этого витамина. Обязательно включите его в ежедневный рацион.

Жирная рыба. Ещё один исключительно важный источник витамина D, помогающего организму в процессах поглощение кальция. А это основной строительный материал для наших костей.

Миндальное масло. В двух столовых ложках миндального масла 111 мг кальция. Это неплохой поставщик в наш организм калия и белка, помогающих укреплять кости.

Тофу. В полчашке тофу более 860 мг кальция. Перед нами также источник изофлавонов, предотвращающих болезни костей у женщин после менопаузы.

Чернослив. Включите эти ягоды в ежедневный рацион для укрепления плотности костей за счёт уменьшения процессов их расщепления.

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