Наумчик: Путин руками Лукашенко развязывает Третью мировую войну 22 8.11.2021, 16:01

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Сергей Наумчик

Хватит ли у Запада решимости?

Бывший депутат Верховного Совета, журналист Сергей Наумчик в «Фейсбуке» прокомментировал то, что сегодня происходит на границе Беларуси с Польшей.

«Никакой это не «миграционный кризис» — Путин руками Лукашенко провоцирует Третью мировую войну. Хватит ли у Запада решительности раз и навсегда положить конец многовековой имперской экспансии Кремля?» — задается вопросом журналист.

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