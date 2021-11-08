Наумчик: Путин руками Лукашенко развязывает Третью мировую войну

Наумчик: Путин руками Лукашенко развязывает Третью мировую войну22
- 8.11.2021, 16:01
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Хватит ли у Запада решимости?
Бывший депутат Верховного Совета, журналист Сергей Наумчик в «Фейсбуке» прокомментировал то, что сегодня происходит на границе Беларуси с Польшей.
«Никакой это не «миграционный кризис» — Путин руками Лукашенко провоцирует Третью мировую войну. Хватит ли у Запада решительности раз и навсегда положить конец многовековой имперской экспансии Кремля?» — задается вопросом журналист.