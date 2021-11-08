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Первая женщина-астронавт из Китая побывала в открытом космосе

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  • 8.11.2021, 16:11
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Первая женщина-астронавт из Китая побывала в открытом космосе
Ван Япин

Экипаж миссии «Шэньчжоу-13» проведет на орбите полгода.

Участница миссии "Шэньчжоу-13", 41-летняя астронавт Ван Япин стала первой китайской женщиной, вышедшей в открытый космос. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая, пишет unian.net.

"7 ноября в 18:51 по пекинскому времени космонавт Чжай Чжиган открыл выходной люк узлового отсека основного модуля "Тяньхэ" китайской космической станции. В 20:28 космонавты Чжай Чжиган и Ван Япин поочередно покинули основной модуль "Тяньхэ" и успешно вышли в открытый космос", – отмечается в сообщении.

Если для Ван Япин это был первый выход в открытый космос, то для Чжай Чжигана это был второй выход с 13-летним перерывом. Он является первым китайским космонавтом, совершившим выход в открытый космос.

Известно, что экипаж "Шэньчжоу-13" проведет на орбите полгода. Создание полноценной орбитальной станции Китай планирует завершить в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть запусков.

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