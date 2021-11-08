«У режима сразу несколько болевых зон, удар по которым будет приносить всем нам результат» 8.11.2021, 16:15

9,574

Фото: AFP

Ожидание = ловушка.

Как говорила Мария Колесникова, нужно долбить-долбить и долбить не останавливаясь. Каждый раз, когда мы ждем удобной обстановки для того, чтобы отреагировать/нанести ответный удар, мы теряем время, позволяем перегруппироваться. Мы расслабляемся, пишет телеграм-канал «БОР».

Удачного времени не будет никогда, a вот наше несогласие будет сохраняться всегда. Поэтому любое действие направленное против режима будет приносить нам пользу.

Сегодня у режима сразу несколько болевых зон, удар по которым будет приносить всем нам результат:

- Пандемия коронавируса. Медики не справляются, а открыто признать поражение для режима смерти подобно. Настолько, что он готов сажать на сутки за ношение масок.

- Беженцы. Девать их откровенно некуда, а деньги, которые были взяты за их переброску, уже потрачены. Их пытались устроить на заводы, но даже мигранты не хотят там работать за копейки. Пришлось их отправить на штурм границы.

- Санкции. С ноября вступает в полную силу первый пакет санкций, к декабрю давление будет только усиливаться.

- Интеграция. Как бы он ни сопротивлялся, но ради новых и новых траншей ему приходится отдавать страну по кусочкам. Каждая его подпись позволяет ему получать все новые кредиты на поддержку штанов омоновцам и губошлепикам.

Что мы имеем на выходе? Гремучую смесь, которой достаточно лишь одной искры. Но чтобы ни на кого не срикошетило, нам важно продумать каждый шаг. Наиболее безопасный сценарий — остаться дома. Пустые улицы и неработающие заводы вгонят луку в панику, но сделать он с этим ничего не сможет. В этом и есть наша сила молчаливого сопротивления.

Мы выходим из игры таракана.

Мы остаемся дома.

Бастуй, Беларусь!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.