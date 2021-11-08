«У режима сразу несколько болевых зон, удар по которым будет приносить всем нам результат»
- 8.11.2021, 16:15
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Ожидание = ловушка.
Как говорила Мария Колесникова, нужно долбить-долбить и долбить не останавливаясь. Каждый раз, когда мы ждем удобной обстановки для того, чтобы отреагировать/нанести ответный удар, мы теряем время, позволяем перегруппироваться. Мы расслабляемся, пишет телеграм-канал «БОР».
Удачного времени не будет никогда, a вот наше несогласие будет сохраняться всегда. Поэтому любое действие направленное против режима будет приносить нам пользу.
Сегодня у режима сразу несколько болевых зон, удар по которым будет приносить всем нам результат:
- Пандемия коронавируса. Медики не справляются, а открыто признать поражение для режима смерти подобно. Настолько, что он готов сажать на сутки за ношение масок.
- Беженцы. Девать их откровенно некуда, а деньги, которые были взяты за их переброску, уже потрачены. Их пытались устроить на заводы, но даже мигранты не хотят там работать за копейки. Пришлось их отправить на штурм границы.
- Санкции. С ноября вступает в полную силу первый пакет санкций, к декабрю давление будет только усиливаться.
- Интеграция. Как бы он ни сопротивлялся, но ради новых и новых траншей ему приходится отдавать страну по кусочкам. Каждая его подпись позволяет ему получать все новые кредиты на поддержку штанов омоновцам и губошлепикам.
Что мы имеем на выходе? Гремучую смесь, которой достаточно лишь одной искры. Но чтобы ни на кого не срикошетило, нам важно продумать каждый шаг. Наиболее безопасный сценарий — остаться дома. Пустые улицы и неработающие заводы вгонят луку в панику, но сделать он с этим ничего не сможет. В этом и есть наша сила молчаливого сопротивления.
Мы выходим из игры таракана.
Мы остаемся дома.
Бастуй, Беларусь!