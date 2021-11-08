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На границе с Польшей мигранты топорами и кусачками ломают забор

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  • 8.11.2021, 16:25
  • 20,524
На границе с Польшей мигранты топорами и кусачками ломают забор

Минобороны Польши заявило, что ситуация на границе проходит под контролем белорусских спецслужб.

На границе с Польшей мигранты топорами и кусачками ломают забор. На заднем плане с белорусской стороны валят деревья.

Министерство обороны Польши заявило, что ситуация на белорусско-польской границе проходит в присутствии и под контролем белорусских спецслужб, приложив фото белорусских военных, находящихся на границе в данный момент.

Сайт Charter97.org следит, как развивается ситуация на границе Беларуси и Польши в онлайн-трансляции.

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