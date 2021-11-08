«Мы не чувствуем запахов и вкусов, ушли на карантин» 8.11.2021, 16:41

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У начальства все вопросы в один момент пропадают.

Самый комфортный домашний страйк в Беларуси с уверенной силой нарастает.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Я остался дома не с первого, а со второго ноября, когда увидел сколько реально людей из моего структурного подразделения остались дома. Мне, честно говоря, не хотелось выполнять работу за отсутствующих пять человек. Посмотрел на копеечную надбавку и решил остаться дома.

Уговорил жену, которая работает бухгалтером, взять себе больничный и провести семейный отдых. Был в шоке, насколько быстро она согласилась, сославшись на то, что половина бухгалтерии сидит на больничном с коронавирусом.

2 ноября наши телефоны разрывались от бесконечных звонков со стороны начальства. На все был один ответ: «Мы не чувствуем запахов и вкусов, ушли на карантин» И все! У начальства все вопросы в один момент пропадают. Сквозь зубы было сказано, чтобы мы быстрее поправлялись. От меня в ответ чуть не прозвучало: «После смены власти, обязательно вернемся»

На сегодня к страйку присоединились еще семь моих коллег. Волнообразно домашняя забастовка накроет всю Беларусь и мы обязательно победим.

Стачка есть!

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