Мигранты пытаются пробить ограждение на границе лопатами 24 8.11.2021, 17:20

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Новое видео с польско-белорусской границы.

Министерство обороны Польши опубликовало новое видео с белорусской границы.

Теперь мигранты пытаются пробить польское ограждение лопатами.

Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.

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