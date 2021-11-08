Мигранты пытаются пробить ограждение на границе лопатами

Мигранты пытаются пробить ограждение на границе лопатами24
- 8.11.2021, 17:20
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Новое видео с польско-белорусской границы.
Министерство обороны Польши опубликовало новое видео с белорусской границы.
Теперь мигранты пытаются пробить польское ограждение лопатами.
Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.