США открывают границы для привитых туристов 5 8.11.2021, 17:33

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«Спутник V» в число одобренных вакцин не входит.

С понедельника США открывают въезд для приезжих из других стран, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса препаратами, признанными на международном уровне. Российская вакцина «Спутник V» в список одобренных вакцин пока не входит, передает ВВС.

Всемирная организация здравоохранения пока официально не рекомендовала «Спутник V» к использованию, процесс ее сертификации все еще продолжается. Российские политики ранее называли это «вакцинной дискриминацией», объясняя задержки политическими причинами. Международные эксперты объясняют их техническими причинами, в частности, тем, что российская сторона не смогла вовремя предоставить необходимую информацию.

Примечательно, что на пике пандемии привитых «Спутником V» россиян в США пускали: в 2019 году страну посетили около 300 тыс. российских граждан (однако всем им надо было доказать существенность повода для поездки). Позднее американские власти отказались признавать «Спутник V» действенной вакциной, сославшись на то, что препарат не сертифицирован ВОЗ.

Запрет на посещение США иностранцами, введенный еще администрацией Дональда Трампа, продолжался почти два года — с марта 2020-го. Гражданам Китая, где началось распространение коронавируса, въезд был запрещен еще раньше.

По словам представителей различных авиалиний и турагентств по всему миру, после объявления даты снятия запрета сотни тысяч людей забронировали авиабилеты и гостиницы в США.

Помимо паспорта о вакцинации, туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до полета. Также они обязаны представить полную контактную информацию для системы отслеживания случаев заражения. Карантин по прибытии в США не предусмотрен.

Американские власти говорят, что доступ в страну будет открыт для тех, кто прошел вакцинацию препаратами, одобренными администрацией США или ВОЗ. Это означает, что въезжать смогут те, кто получил одну дозу вакцины Johnson & Johnson, или две дозы таких вакцин:

- Pfizer-BioNTech

- Moderna

- AstraZeneca,

- Covaxin

- Covishield

- BIBP/Sinopharm

- Sinovac

Американцы также долгое время не могли посещать другие страны, но в их отношении ограничения были сняты значительно раньше. К примеру, страны Евросоюза сняли запрет на прилеты из США еще в июне, а Британия — с конца июля.

Сухопутные границы США с Канадой и Мексикой также будут открыты для полностью вакцинированных. Сообщается, что на некоторых участках мексиканской границы уже замечены тысячи человек, намеревающихся воспользоваться послаблениями.

Тысячи мексиканских семей оказались разделены во время пандемии. Однако многие могут столкнуться с проблемой, так как в Мексике (и еще в ряде стран Латинской Америки) часть населения вакцинировалась российским «Спутником V» .

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