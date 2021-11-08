Германия готова помочь Польше в урегулировании ситуации на границе с Беларусью 15 8.11.2021, 17:56

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Пресс-секретарь МИД Германии заявила о согласовании ЕС пакета мер по урегулированию ситуации.

В Берлине по-прежнему внимательно наблюдают за обостряющейся ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси и готовы при необходимости оказать помощь польским властям, заявили представители МИД и МВД Германии, пишет dw.com.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) две недели назад отправил своему коллеге в Варшаве в письменном виде предложение о помощи, но пока в ней не было необходимости, сообщил официальный представитель ведомства Стив Альтер (Steve Alter) на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 8 ноября.

Представитель МВД указал, что Берлину известно о движущейся к белорусско-польской границе крупной группе мигрантов, и резко раскритиковал действия режима в Минске, назвав их "продолжающейся гибридной атакой" в отношении ЕС. "Белорусский режим действует в качестве контрабандиста, превращая беженцев и мигрантов в инструмент" для достижения своих целей, и ЕС должен сообща на это отреагировать, подчеркнул Альтер.

ЕС готовит пакет мер по урегулированию кризиса

В свою очередь официальный представитель германского МИДа Андреа Зассе (Andrea Sasse) указала на наличие доказательств, свидетельствующих о том, что режим в Минске по-прежнему отправляет мигрантов на границу с ЕС, в том числе принудительным образом. Она напомнила, что страны ЕС работают над совместным ответом и готовят пакет мер в качестве реакции на "подлые и человеконенавистнические действия Лукашенко".

Речь идет о расширении санкций в отношении Минска, сотрудничестве со странами, из которых приезжают беженцы и транзитными государствами, а также помощи пострадавшим членам ЕС, в том числе в сфере пограничной охраны, отметила она.

В бундестаге заявили о поддержке стратегии Лукашенко Москвой

Между тем член комитета по иностранным делам бундестага ФРГ Рената Альт (Renata Alt) призвала ЕС продемонстрировать способность принятия решений и наказать Минск за контрабанду беженцев. "Александр Лукашенко с прошедшего лета превращает отчаявшихся беженцев в инструмент для достижения своих целей, тем самым он становится крупнейшим и наиболее беззастенчивым контрабандистом в Европе. Его место - на скамье подсудимых трибунала", - заявила депутат от Свободной демократической партии.

Альт указала на необходимость диалога со странами происхождения нелегалов, пытающихся через Беларусь въехать на территорию ЕС, в частности Ираком и Иорданией. Брюссель должен настаивать на введении этими странами запрета на посадку самолетов, взятых в лизинг Беларусью, и проведении в них информационных кампаний в этой связи, уверена депутат.

Одновременно она призвала поддержать Польшу, а также Украину. "Ведь ясно одно - стратегия Лукашенко поддерживается Москвой и может быть использована и самой Россией", - добавила Альт.

В 2021 году граничащие с Беларусью страны ЕС зафиксировали резкий рост нелегальной миграции с белорусской территории. Польша, Литва и Латвия обвинили власти Беларуси в том, что они специально доставляют мигрантов к внешним границам ЕС, создавая там кризисную ситуацию. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск не будет мешать транзиту мигрантов в Европу.

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