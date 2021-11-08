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«Скорые» забирают все больше людей в больницу в тяжелом состоянии»

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  • 8.11.2021, 17:59
  • 11,836
«Скорые» забирают все больше людей в больницу в тяжелом состоянии»

Что происходит в белорусских регионах?

Даже старожилы такого не помнят. Читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал, что происходит в Шкловском районе:

- В Шкловском районе в деревнях каждый день похороны умерших от короны. Даже старожилы такой смертности не припомнят. Всё больше и больше «скорые» забирают людей в больницу в тяжёлом состоянии. При этом,в магазинах исчезают таблички о необходимости ношения масок.

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