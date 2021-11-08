«Скорые» забирают все больше людей в больницу в тяжелом состоянии»3
- 8.11.2021, 17:59
- 11,836
Что происходит в белорусских регионах?
Даже старожилы такого не помнят. Читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал, что происходит в Шкловском районе:
- В Шкловском районе в деревнях каждый день похороны умерших от короны. Даже старожилы такой смертности не припомнят. Всё больше и больше «скорые» забирают людей в больницу в тяжёлом состоянии. При этом,в магазинах исчезают таблички о необходимости ношения масок.
Берегите себя, останьтесь дома!