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Во вторник будет до +5°С

  • 8.11.2021, 18:28
  • 1,118
Во вторник будет до +5°С

Подробный прогноз погоды на завтра.

9 ноября погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон, центр которого будет смещаться со Скандинавии на территорию страны, лишь ночью по северо-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны выпадет кратковременный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью порывистый, местами по Витебской и Могилевской областям сильный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

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