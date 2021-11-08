Bitcoin приблизился к своему абсолютному рекорду 5 8.11.2021, 18:36

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C чем связан рост криптовалюты?

В понедельник, 8 ноября, стоимость монеты криптовалюты Биткойн приблизилась к своему абсолютному максимуму, составив $66170. Об этом сообщает Reuters.

"Курс Bitcoin поднялся на 4% и сейчас составляет $66170. Таким образом, Bitcoin приблизился к своему абсолютному рекорду, который был зафиксирован 20-го октября", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, рост наибольшей криптовалюты наблюдался на фоне инфляционных страхов.

"Поскольку трейдеры готовятся к инфляции, это добавляет привлекательности таких активов как золото и криптовалюты", - считает аналитик брокера IG Markets Кайл Родда.

Кроме того, рост стоимости криптовалют происходил на фоне "благоприятных новостей" в разных странах.

Так, крупнейший банк Австралии заявил, что предложит криптоторги розничным клиентам. Сингапурские власти положительно отозвались о классе подобных активов. Кроме того, на прошлой неделе новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что получит первые три зарплаты в Bitcoin, а также, что он хотел бы сделать город центром индустрии криптовалют – после подобного заявления мэра Майами.

Сообщается, что на фоне подобных положительных новостей, еще одна криптовалюта – Ethereum, также установила новый рекорд стоимости.

Так, если Bitcoin зафиксировал рост около 51%, то Ethereum поднялась на около 59% с начала октября.

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