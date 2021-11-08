Моравецкий о провокации режима Лукашенко: Правительство Польши настроено решительно 3 8.11.2021, 18:56

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Матеуш Моравецкий

Премьер Польши прокомментировал кризис на границе с Беларусью.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова защищать свои границы и границы Евросоюза в условиях усиления гибридной атаки мигрантами со стороны режима Лукашенко.

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

«Правительство Польши настроено решительно и мы будем защищать безопасность нашей страны и всего ЕС, уважая свои международные обязательства и учитывая прежде всего интересы государства, безопасность польских военных, пограничников и граждан», - написал Моравецкий.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

Режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами. По меньшей мере одна попытка прорыва уже была предотвращена.

Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации режима Лукашенко.

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