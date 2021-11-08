Литва призвала внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов 4 8.11.2021, 19:03

3,632

Глава МИД Литвы призвал ЕС немедленно ужесточить санкции против режима Лукашенко.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис из-за ухудшения ситуации на границе Европейского союза и Беларуси призывает ЕС ужесточить санкции и включить в список санкционных объектов белорусские аэропорты.

«Европа больше не может медлить. Нагнетание события на польской границе является лишь еще одним доказательством того, что белорусский режим уже переходит к активным наступательным и провоцирующим действиям. Европе следует незамедлительно реагировать, ужесточая санкции - в отношении аэропортов Беларуси должны быть введены санкции», - сказал Ландсбергис.

«Все авиалинии мира должны понять, что, летая в Беларусь, они сотрудничают с преступным режимом», - заявил министр, добавив, что режим Лукашенко продолжает использовать аэропорты для организации нелегальной миграции.

Как сообщил в понедельник МИД, глава литовской дипломатии обсудил этот вопрос с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси гибридной агрессией режима Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».