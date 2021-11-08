В Минске распродают торговые центры крупного девелопера 6 8.11.2021, 19:12

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Их владелец заявил сам на себя.

Выставлены на продажу торговые и бизнес-центры минской компании «Сигмаполюс». Владельца компании Виталия Синицкого задержали в конце сентября за «неуплату налогов» (ст. 243 УК), после того как бизнесмен сам написал на себя заявление в налоговую. Теперь полностью готовые бизнес-центры Fortune и «Орлан», а также строящиеся многофункциональные комплексы на Немиге и у станции метро «Партизанская», продаются, сообщает Realt.by.

17-этажный бизнес-центр Fortune находится на улице Притыцкого, 29 — в 100 метрах от станции метро «Спортивная». Несколько лет подряд здесь снимал офисы EPAM.

Бизнес-центр «Орлан» находится на улице Тиражной, 150 недалеко от площади Бангалор.

Многофункциональный комплекс Sigma строят в 150 метрах от станции метро «Площадь Богушевича», недалеко от Городского вала. Планировалось, что три этажа будет занимать молл, а семь этажей — бизнес-центр, также будет фудкорт и развлекательные объекты.

Еще один большой многофункциональный комплекс площадью строится в 100 метрах от станции метро «Партизанская». Планировалось, что первые 4 этажа займет большой торговый цент, а 10 этажей — бизнес-центр, также будут объекты развлечений, фудкорт, фитнес-зал и многозальный кинотеатр.

Руководитель компании «Сигмаполюс» Виталий Синицкий сам написал на себя заявление в налоговую, потому что беспокоился, что к нему могут прийти с такими же претензиями, как в компанию «21 vek» — дробление. Поэтому он решил подстраховаться и попросил налоговую провести проверку его дел. Проверка по результатам заявления состоялась. После этого Синицкий перестал выходить на связь. Позже Комитет госконтроля сообщил о задержании бизнесмена за неуплату налогов (статья 243 УК) на сумму «почти 10 млн рублей».

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