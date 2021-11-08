Президент Польши обсудит ситуацию на границе с Беларусью с ЕС и НАТО

Президент Польши обсудит ситуацию на границе с Беларусью с ЕС и НАТО2
- 8.11.2021, 19:15
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Режим Лукашенко свез к польской границе тысячи мигрантов.
Польский президент Анджей Дуда обсудит с союзниками по ЕС и НАТО дальнейшие меры, которые необходимо будет принять в связи с ситуацией на границе с Беларусью, сообщил в понедельник по завершению заседания Бюро национальной безопасности Польши его глава Павел Солох.
«Шеф Бюро национальной безопасности по завершении встречи сообщил, что (на заседании - прим.) были обсуждены шаги, которые следует предпринять в ответ на ситуацию на границе. Президент будет контактировать с союзниками по ЕС и НАТО», - информирует польское издание Rzeczpospolita.
Ситуация на границе Польши и Беларуси значительно осложнилась после того, как ранее в понедельник с белорусской стороны границы собралось внушительное количество мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.
Польское МВД сообщило об усилении защиты восточной границы страны, в состояние полной готовности приведены резервисты в восточных воеводствах.
По его данным, польские силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли, по меньшей мере, одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.