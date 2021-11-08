«Не верьте Лукашенко!»: что пишут нелегалы в своем чате 8.11.2021, 20:21

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Мигранты не скрывают, что провокации на границе продолжатся.

Около трех тысяч нелегальных мигрантов штурмуют границу Польши со стороны Беларуси. Активно им в этом помогают белорусские силовики.

Нелегальные мигранты, которые находятся недалеко от пограничного перехода Брузги, координируют свои действия в Telegram-чате.

Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут «туристы» в своем сообществе.

Белорусы предупреждают нелегалов, что режим Лукашенко их использует:

«Не верьте Лукашенко! Он вас одурачит или даже убьет!»

«Вам кто-нибудь говорил, что добраться до Германии через Польшу невозможно, польские солдаты не позволят вам пройти. Вы это знаете?»

Нелегалы отвечают, что прекрасно об этом осведомлены, но будут силой штурмовать границу:

«Я знаю, что это опасно, но каждый человек умирает лишь один раз. Это нормально. Мы хотим жить в Германии».

«Мы будем атаковать польскую полицию».

На вопрос «почему вы не хотите остаться в Беларуси», нелегалы отвечают, что «хотят жить в Великобритании и Германии»:

«Мы хотим свободы, мы не хотим жить в Ираке и Беларуси, только в Германии и Великобритании».

«Белорусская полиция не пускает нас обратно. Также в Беларуси нет такого социального обеспечения, как в Германии, поэтому курдам лучше в Германии».

Участники чата призывают мигрантов не штурмовать границу, а обратиться к тому, кто их позвал в Беларусь:

«Едьте в Минск, проспект Победителей 12. Там тепло, есть еда и они вам помогут».

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