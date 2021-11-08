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«Кибер-Партизаны» взломали базу въездов и выездов граждан Беларуси за границу

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  • 8.11.2021, 20:43
  • 22,624
«Кибер-Партизаны» взломали базу въездов и выездов граждан Беларуси за границу

Хакеры взломали базу со всеми въездами и выездами лукашенковской элиты и самого узурпатора.

«Кибер-Партизаны» взломали базу, где документируются все въезды и выезды в РБ, в том числе лукашенковской элиты и самого агрофюрера. В доказательство они опубликовали список поездок главного террориста, его сына Виктора и Шеймана, а также весь экипаж «борта №1» и сотрудников службы безопасности, которые сопровождают его пассажиров.

«Кибер-Партизаны» обещают вычислить каждого пособника режима.

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