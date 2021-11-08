В Индии вспышка опасной болезни 4 8.11.2021, 21:13

8,976

Вирус переносят комары.

В индийском штате Уттар-Прадеш произошла вспышка опасной болезни. В городе Канпур уже зарегистрировано 89 случаев заражения вирусом Зика, который переносят комары.

Об этом сообщает India Today.

Первый случай заражение вирусом Зика также зарегистрировали в городе Каннаудж. Там болезнь подтвердили у 45-летнего мужчины из села Касамау. Сейчас в пострадавших от вспышки вируса районах проводят информационную кампанию.

Как отмечает издание, у большинства пациентов болезнь протекает бессимптомно, но среди инфицированных много молодых людей. Сейчас выявлено 19 зараженных пациентов в возрасте от 4 до 20 лет.

Министр здравоохранения Джай Пратап Сингх рассказал о том, что властями были предприняты быстрые действия для остановки распространения вируса Зика. По его словам, вспышка болезни началась с лагеря авиабазы Канпур Чакери. Все люди, которые контактировали с первым инфицированным, заразились вирусом Зика.

"Департамент здравоохранения находится в боевой готовности и принимаются необходимые меры по ограничению вируса в пораженном регионе", - заявил министр.

Вирус Зика распространяется через комаров. Этот вирус вызывается укусом комара вида Aedes aegypti. В феврале 2016 года ВОЗ признала эту болезнь такой, которая может оказывать серьезное влияние на здоровье населения и может быстро распространяться в международных масштабах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».