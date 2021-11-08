«В последний раз такой задор в глазах я видела, наверное, 25 марта» 2 8.11.2021, 23:15

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Как бастуют белорусы.

Читательница телеграм-канала БОР рассказала, как бастуют белорусы.

– Как и многие мои знакомые, я с мужем решила присоединиться к стачке не сразу. Поначалу мы просто присылали фотографии #Я_Дома, разговаривали со знакомыми. А потом внезапно осознали для себя, что многие из наших друзей внезапно «заболели». Никто не говорил вслух слово «стачка» или «локдаун», но все мы понимали друг друга.

Последний раз такой задор в глазах я видела 25 марта. Мы шли по улицам и каждый понимал, зачем он пришел. Все в масках, конечно, но эту улыбку не спутаешь ни с чем. Она была видна даже сквозь ткань.

Видна эта улыбка и сегодня, когда мы видимся на детских площадках, когда ходим в кино. В воздухе буквально витает ощущение маленькой шалости, которая никому не видна, но ты понимаешь, что именно ты это сделал.

Эту шалость сделали все белорусы без исключения. И мы понимаем, что мы делаем. Мы спасаем свою страну и себя от коронавируса. Мы спасаем свои деньги, не выплачивая вовремя налоги. Мы спасаем своих детей, не отправляя их в школы, где их учат откровенно плохому.

Я буду продолжать свой тихий бунт, потому что только в моих руках будущее моей страны.

Далучайся!

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