закрыть
9 ноября 2021, вторник, 0:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В последний раз такой задор в глазах я видела, наверное, 25 марта»

2
  • 8.11.2021, 23:15
  • 8,822
«В последний раз такой задор в глазах я видела, наверное, 25 марта»

Как бастуют белорусы.

Читательница телеграм-канала БОР рассказала, как бастуют белорусы.

– Как и многие мои знакомые, я с мужем решила присоединиться к стачке не сразу. Поначалу мы просто присылали фотографии #Я_Дома, разговаривали со знакомыми. А потом внезапно осознали для себя, что многие из наших друзей внезапно «заболели». Никто не говорил вслух слово «стачка» или «локдаун», но все мы понимали друг друга.

Последний раз такой задор в глазах я видела 25 марта. Мы шли по улицам и каждый понимал, зачем он пришел. Все в масках, конечно, но эту улыбку не спутаешь ни с чем. Она была видна даже сквозь ткань.

Видна эта улыбка и сегодня, когда мы видимся на детских площадках, когда ходим в кино. В воздухе буквально витает ощущение маленькой шалости, которая никому не видна, но ты понимаешь, что именно ты это сделал.

Эту шалость сделали все белорусы без исключения. И мы понимаем, что мы делаем. Мы спасаем свою страну и себя от коронавируса. Мы спасаем свои деньги, не выплачивая вовремя налоги. Мы спасаем своих детей, не отправляя их в школы, где их учат откровенно плохому.

Я буду продолжать свой тихий бунт, потому что только в моих руках будущее моей страны.

Далучайся!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко