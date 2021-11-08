Польша закрывает движение через погранпереход в Кузнице

Польша закрывает движение через погранпереход в Кузнице32
- 8.11.2021, 21:25
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Движение будет закрыто в том числе и для автомобилей.
В связи с ситуацией на белорусско-польской границе погранпереход в Кузнице будет закрыт с семи утра 9 ноября, сообщает польское пограничное ведомство.
Движение будет закрыто в том числе и для автомобилей. Тех, кому необходимо будет въехать в Польшу, будут перенаправлять в погранпереходы в Бобровниках и Тересполе.
Напомним, прямо сейчас на белорусско-польской границе находится несколько тысяч мигрантов. После попыток прорыва через границу они разбили палаточный лагерь вдоль ограждения на белорусской стороне.