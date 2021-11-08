Беларусь отказалась поставлять Украине электроэнергию 26 8.11.2021, 21:41

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«Белэнерго» направило украинским участникам рынка соответствующее письмо.

Белорусская энергетическая компания «Белэнерго» сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину. Соответствующее письмо директора белорусской компании Павла Дрозда опубликовала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная на своей странице в Facebook , пишет УНИАН.

«„Белэнерго“ сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», — говорится в письме.

Соответствующие письма получили украинские компании-участники рынка электрической энергии.

При этом Кошарная отметила, что письмо датировано сегодняшней датой и несмотря на то, что импорт из Беларуси 8 ноября состоялся, в дальнейшем его уже не будет.

Согласно данным Оператора объединенной энергосети государственной компании «Укрэнерго», импорт электроэнергии в течение 1−7 ноября составил 2,7 млн кВт⋅ч, из которых 2,5 млн кВт⋅ч из Словакии в «остров Бурштынской ТЭС» и 0,2 млн кВт⋅ч из Беларуси в «ОЭС Украины». Кроме этого, 8 ноября объем импорта электроэнергии из Беларуси составит 9,2 млн кВт⋅ч, а из Словакии — 0,2 млн кВт⋅ч. Импорт электроэнергии из России не осуществлялся.

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