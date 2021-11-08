Порошенко передал акции «Прямого» и «5 канала» журналистам 21 8.11.2021, 21:54

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Петр Порошенко

Экс-президент Украины заявил, что не позволит построить в стране диктатуру, подобную режиму Лукашенко.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Порошенко в Facebook.

По его словам, свободные СМИ - это важный институт в каждом демократическом государстве.

"Скоро уже три года, как власти пытаются уничтожить "Прямой" канал. 21 мая 2019 года прошла инаугурация, и буквально за три дня, 24 мая 2019 года против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело. В середине февраля этого года за считанные часы до того, как Совбез мог внедрить санкции против "Прямого" канала, я вынужден был купить акции "Прямого" канала, чтобы взять под свою защиту свободу слова", - напомнил Порошенко.

Свое решение политик объяснил атакой на произошедшую на днях свободу слова.

"Поэтому я вынужден был принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом" и, конечно, на 5-м канале, который боролся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства. Часть этих журналистов - народные депутаты. Согласно закону, свои пакеты они передали в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", - сообщил Петр Порошенко. - Украина - это Европа. И свободные СМИ - это важный институт в каждом демократическом государстве. Мы не дадим уничтожить завоевания Революции Достоинства. Мы не позволим построить в Украине диктатуру, подобную режиму Путина или Лукашенко".

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