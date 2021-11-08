Стихийная акция собралась возле консульства Беларуси в Белостоке

Стихийная акция собралась возле консульства Беларуси в Белостоке3
- 8.11.2021, 22:02
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Люди требовали, чтобы к ним вышел лукашенковский консул.
Несколько десятков человек из диаспоры белорусов пришли к консулату в Белостоке, чтобы показать, что они не согласны с происходящим на белорусско-польской границе.
«Мы выражаем свое возмущение ситуацией сложившейся на границе с нелегальными мигрантами, они незаконно пытаются перейти польскую границу, при этом власть Лукашенко делает все, чтобы это произошло.
Они перевезли людей в Беларусь, потом из разных городов свозят их на границу в лес, и сами управляют этим процессом, и мы боимся, что будет много жертв. Мы прошли к консулату, представляющему режим Лукашенко, чтобы показать, что белорусская диаспора не согласна с тем, что сейчас происходит на границе»,– сказал в разговоре с «Белсатом» один из участников акции.
Люди требовали, чтобы к ним вышел консул Беларуси в Белостоке, но он так и не появился. Участники акции скандировали: «Консул выходи!», «Жыве Беларусь!» и «Лукашенко в автозак!».