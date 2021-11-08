В Минске разбили очередной милицейский автомобиль 6 8.11.2021, 22:23

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Фотофакт.

Авария с участием автомобиля оперативного назначения произошла вечером 8 ноября в Минске, сообщили в ГАИ.

— Около 19.40 минут вблизи дома № 84 по проспекту Победителей произошло столкновение Skoda и служебного автомобиля Госавтоинспекции. В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения, — проинформировали инспекторы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в середине октября на столичном проспекте Дзержинского в районе станции метро «Михалово» из-за ДТП перевернулся милицейский УАЗ, а в конце месяца произошла еще одна серьезная авария с участием автомобиля милиции. 3 ноября в Минске в ДТП попал и автомобиль ГАИ: выяснилось, что водитель Toyota на улице Тростенецкой поехал на красный и протаранил служебное авто.