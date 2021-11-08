Дмитро Ярош: Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор

Дмитро Ярош: Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор7
- 8.11.2021, 22:18
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Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше.
Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитро Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.
"Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор.
Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству… За вашу и нашу свободу!" - написал Ярош в Facebook.