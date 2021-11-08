закрыть
9 ноября 2021, вторник, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дмитро Ярош: Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор

7
  • 8.11.2021, 22:18
  • 9,866
Дмитро Ярош: Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор
Дмитро Ярош

Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше.

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитро Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.

"Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор.

Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству… За вашу и нашу свободу!" - написал Ярош в Facebook.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко