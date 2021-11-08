Белорусский пограничник – о действиях коллег: Они совершают служебные преступления 8 8.11.2021, 23:08

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Пограничник с 15-летним стажем прокомментировал действия лукашистов.

Белорусский пограничный комитет засвидетельствовал, что сейчас на границе с Польшей находится около 2000 мигрантов. Они пытаются прорваться в Польшу - в некоторых местах сломали забор. Польские пограничники и военные «отбивают атаку».

Белорусский пограничник с 15-летним стажем, по просьбе «Радыё Свабода» прокомментировал действия своих бывших коллег.

Он считает, что мигранты являются нарушителями - потому что они находятся в приграничной зоне.

«По закону, чтобы находиться в приграничной зоне, необходимо иметь при себе паспорт и пропуск, выданный пограничниками. Здесь мы видим, что мигранты свободно «живут» в приграничной зоне, разжигают костры, вырубают деревья - и их никто не трогает! В темноте вообще никому нельзя находиться в приграничной зоне! Это можно сделать только в крайнем случае, по решению главы пограничной службы. Так что, если это «законно», они там находятся только по решению пограничных властей», - говорит бывший пограничник.

Он считает, что бывшие коллеги, не обращая внимания на нарушения закона, более того - способствующие таким нарушениям, совершают служебное преступление.

«Если нелегала ловят в приграничной полосе, то инструкции стандартные: задержание - протоколы - следственный изолятор - решение о депортации. И так было всегда», - добавил бывший пограничник.

Он обращает внимание на то, что, когда мигранты сегодня шли по дороге республиканского значения в сторону блокпоста - они ничего не нарушали. Но когда они свернули в лес и попали в приграничную полосу - стали нарушителями. «Насколько мне известно, у пограничников есть приказ сверху - не задерживать мигрантов, а помогать им», - сказал собеседник.

Он также отметил, что теперь для «защиты» мигрантов или для их «оцепления» стали привлекать призывников.

«Также обращу внимание на это обстоятельство: на видео видно, что у всех одинаковые спальные мешки, даже у курдов и сирийцев. То есть была централизованная закупка. А в одном я даже заметил спальник, которым пользовались пограничники», - сказал бывший пограничник.

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