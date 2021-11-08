Заключенные устроили бунт в тюрьме, куда перевели Саакашвили
- 8.11.2021, 22:59
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Во дворе тюрьмы установили водомет.
К Глданской тюрьме в Тбилиси, куда сегодня перевели третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, привезли устройство для проведения компьютерной томографии, сообщил канал Pirveli.
Журналисты показали, как томограф завозили на территорию тюрьмы (Саакашвили находится в тюремной больнице).
Канал подчеркивает, что министр юстиции Грузии Рати Брегадзе до перевода Саакашвили утверждал, что в этой больнице есть все необходимое оборудование.
Также к зданию тюрьмы привезли водометы, отмечает Pirveli. По ее внешнему и внутреннему периметру выставили полицию, пишет Interpressnews. Кроме водомета, туда также прибыли несколько пожарных автомобилей.
В самой тюрьме слышны крики заключенных, сообщает Pirveli. Как пишет Interpressnews, заключенные называют Саакашвили нецензурными словами, а журналистов просят фиксировать и освещать их высказывания.
В тюремной больнице сейчас продолжается установка томографа, сказал представитель грузинского омбудсмена Михаил Гогадзе, который посетил Саакашвили уже в Глдани, пишет Interpressnews.
По словам Гогадзе, Саакашвили перевезли из колонии в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси силой, на автомобиле. Саакашвили размещен в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных, сказал он, пишет издание "Новости-Грузия".
Политик продолжает голодовку в больнице, уточнил представитель омбудсмена.
Ранее сторонники экс-главы государства устроили митинг в его поддержку в центре Тбилиси. Изначально они планировали выйти на улицы с требованием перевести Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, в гражданскую клинику. Однако за несколько часов до начала демонстрации стало известно, что его отправили в тюремную больницу