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США усилят давление на режим Лукашенко из-за миграционного кризиса

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  • 8.11.2021, 23:18
  • 6,368
США усилят давление на режим Лукашенко из-за миграционного кризиса

Госдепартамент США прокомментировал действия режима на белорусско-польской границе.

США продолжат оказывать давление на режим Александра Лукашенко на фоне ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Госдепартамент призвал режим Лукашенко прекратить кампанию по переправке в Европу нелегалов.

Об этом сообщает глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, США обеспокоены сообщениями с польско-белорусской границы. Прайс подчеркнул, что Вашингтон решительно осуждает использование в политических целях режимом Лукашенко нелегальных мигрантов.

"Мы призываем режим (в Беларуси - ред.) немедленно прекратить кампанию по формированию миграционных потоков в Европу", - добавил он.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США продолжать оказывать давление на Лукашенко, чтобы он соблюдал взятые на себя международные обязательства, прекратил подрывать мир и безопасность в Европе.

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