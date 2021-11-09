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Литва пообещала Польше помощь в сдерживании штурмующих границу мигрантов

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  • 9.11.2021, 8:03
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Литва пообещала Польше помощь в сдерживании штурмующих границу мигрантов
фото: delfi

Гитанас Науседа провел переговоры с Анджеем Дудой.

Литва готова оказать Польше помощь в сдерживании наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси, заявил литовский президент Гитанас Науседа в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой.

«Масштаб гибридной атаки со стороны белорусского режима беспрецедентен. Мы должны оставаться едиными и солидарными. Литва готова сотрудничать с Польшей и всеми возможными средствами способствовать преодолению этого кризиса», — цитирует Науседу его группа по вопросам коммуникации, передает БелаПАН.

Главы Литвы и Польши «договорились поддерживать связь, регулярно обмениваться информацией о ситуации на границе с Беларусью и координировать действия».

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Литвы предложило ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью в связи с высокой концентрацией мигрантов на белорусско-польской границе.

Утром 8 ноября в телеграм-каналах появились видеозаписи того, как большая колонна мигрантов двигалась вдоль трассы к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в камуфляжной форме.

Затем тысячи мигрантов под контролем силовиков свернули в трассы в лес и начали штурм польской границы.

Анджей Дуда 8 ноября провел заседание Совета национальной безопасности с участием министров обороны, иностранных дел, главы пограничной службы и др. Польский президент также обсудил ситуацию с главой Грузии. Кроме того, Дуда решил сократить свой визит в Словакию.

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