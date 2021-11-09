Дым костров нелегалов затянул горизонт: как граница с Польшей выглядит сейчас 56 9.11.2021, 8:20

36,580

Мигранты разбили на белорусско-польской границе огромный палаточный лагерь.

Нелегальные мигранты продолжают записывать прямые эфиры с границы. Судя по видео, они разбили большой лагерь, поставили палатки и жгут костры. Они демонстрируют вещи, которые взяли с собой, чтобы пережить холода.

По разным оценкам, сейчас в лагере находятся до 5 тысяч человек.

С другой стороны границы стоят польские военные и спецтехника.

Бесконечные костры мигрантов, дым от которых затянул горизонт, показывают в «Твиттер» части польской территориальной обороны и полиция Подляшья.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что мигрантами ведется строительство палаточного городка, который на протяжении многих дней может использоваться для постоянной дестабилизации ситуации на границе.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».