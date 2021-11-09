Военный эксперт: Таких ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года 10 9.11.2021, 8:32

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Трудно предвидеть, к каким еще провокациям склоняют мигрантов белорусские силовики.

Ситуация на границе Польши и Беларуси чрезвычайно серьезна, считает польский военный эксперт Ежи Калицкий.

"То, что происходит, необычайно серьезно. Ситуацию усугубляет то, что мы пока не знаем, что будет происходить дальше, что будут делать мигранты, к чему их склоняют белорусские силовики", - заявил он РИА "Новости".

По мнению специалиста, "таких серьезных ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года".

Он отметил, что на серьезность ситуации указывает среди прочего то, что на границе с Беларусью значительно увеличено число солдат Войска Польского, а три бригады Войск территориальной обороны приведены в состояние шестичасовой готовности. "Только что Войска территориальной обороны проинформировали, что солдаты трех бригад находятся в шестичасовой готовности. Это означает, что в течении шести часов после сигнала они обязаны прибыть в пункты сбора и приступить к действиям по предназначению", - пояснил Калицкий.

Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в свою очередь, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Беларусь готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter.

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