Дмитрий Болкунец: Виктор и Дмитрий Лукашенко могут быть арестованы в Катаре или ОАЭ 21 9.11.2021, 8:40

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Политолог назвал пути для скорейшего разрешения миграционного кризиса.

Политолог Дмитрий Болкунец опубликовал рекомендации для скорейшего разрешения миграционного кризиса, организованного режимом Лукашенко:

1. Временное полное перекрытие со стороны ЕС всех железнодорожных и автомобильных магистралей в направлении Беларуси

2. Введение временного торгового эмбарго

3. Заморозка всех банковских счетов белорусских государственных предприятий в странах ЕС

4. Блокирование банковских счетов Семьи Лукашенко и связанных с режимом лиц (включая премьер-министра Головченко) в Qatar National Bank

5. Требовать от Катара, ОАЭ, других стран ареста Виктора и Дмитрия Лукашенко, а также их детей при посещении данных государств

6. Высылка всех белорусских послов из стран ЕС

7. Исключение Беларуси из "Восточного партнерства"

8. Депортация из ЕС детей белорусских чиновников (уровня министров и их заместителей, руководителей областей и районов)

9. Пожизненный запрет на въезд в страны ЕС для лиц причастных к миграционному кризису.

10. Временный отказ Interpol, МВФ и других международных организаций от сотрудничества с белорусской хунтой.

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