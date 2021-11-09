Дмитрий Болкунец: Виктор и Дмитрий Лукашенко могут быть арестованы в Катаре или ОАЭ

Дмитрий Болкунец: Виктор и Дмитрий Лукашенко могут быть арестованы в Катаре или ОАЭ21
- 9.11.2021, 8:40
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Политолог назвал пути для скорейшего разрешения миграционного кризиса.
Политолог Дмитрий Болкунец опубликовал рекомендации для скорейшего разрешения миграционного кризиса, организованного режимом Лукашенко:
1. Временное полное перекрытие со стороны ЕС всех железнодорожных и автомобильных магистралей в направлении Беларуси
2. Введение временного торгового эмбарго
3. Заморозка всех банковских счетов белорусских государственных предприятий в странах ЕС
4. Блокирование банковских счетов Семьи Лукашенко и связанных с режимом лиц (включая премьер-министра Головченко) в Qatar National Bank
5. Требовать от Катара, ОАЭ, других стран ареста Виктора и Дмитрия Лукашенко, а также их детей при посещении данных государств
6. Высылка всех белорусских послов из стран ЕС
7. Исключение Беларуси из "Восточного партнерства"
8. Депортация из ЕС детей белорусских чиновников (уровня министров и их заместителей, руководителей областей и районов)
9. Пожизненный запрет на въезд в страны ЕС для лиц причастных к миграционному кризису.
10. Временный отказ Interpol, МВФ и других международных организаций от сотрудничества с белорусской хунтой.