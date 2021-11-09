Байден после санкций против россиянина вспомнил о своих словах Путину 3 9.11.2021, 8:47

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Джо Байден

фото: reuters

Президент США сделал то, что обещал.

США предупреждали, что будут реагировать на хакерские атаки, и это произошло, сказал президент США Джо Байден. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Ранее США ввели санкции против россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского. Их обвиняют в масштабных кибератаках на сайты госструктур и частных компаний.

«Когда в июне я провел встречу с президентом Путиным, я ясно дал понять, что США будут принимать меры, чтобы киберпреступники ответили за свои действия. И сегодня мы сделали именно это», — заявил Байден.

Он добавил, что США работают с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы помешать работе сетей кибермошенников-вымогателей. «Хотя нам многое еще предстоит сделать, мы уже приняли важные меры, чтобы защитить нашу инфраструктуру от кибератак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает нашей безопасности», — отметил президент США.

Накануне, 8 ноября, США внесли гражданина России Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского в санкционный список SDN. Он предусматривает заморозку активов в США. Американским гражданам запрещено вести дела с лицами, попавшими в перечень.

По версии Минюста США, Полянин и Васинский — члены хакерской группировки REvil, «которая занималась вымогательством и получила выкупы на сумму более $200 млн». Как считают американские власти, целями злоумышленников были американские компании и госструктуры.

Эти санкции США ввели спустя несколько месяцев после встречи Путина и Байдена в Женеве. Тогда президент США сообщил, что Москва и Вашингтон договорились проработать вопрос о том, какие цели не должны подвергаться кибератакам. Но если договоренности будут нарушены, США будут реагировать, пообещал он. Байден добавил, что предложил Путину список из 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены атаки хакеров.

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