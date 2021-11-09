Врач-иммунолог дал совет, как усилить эффект от вакцинации от COVID-19

Врач-иммунолог дал совет, как усилить эффект от вакцинации от COVID-192
- 9.11.2021, 8:54
- 10,454
Интервал между прививками имеет большое значение.
Врач-иммунолог Николай Крючков советует ввести второй компонент вакцины от коронавируса не ранее, чем на 28-й день после первого укола, даже с учетом того, что многие вакцины разрешено колоть повторно уже через 15-20 дней.
Длительный интервал между прививками, по мнению врача, поможет усилить эффект от вакцинации и повысить количество антител, пишет ura.ru.
Специалист отметил, что при введении второй фазы препарата позднее иммунитет к COVID-19 может выработаться на шестой-седьмой неделе. Конечно, это не значит, что через месяц ничего не будет, просто эффект будет не максимальный, отмечает он.
Иммунолог подчеркнул, что вводить второй компонент вакцины раньше срока не стоит.